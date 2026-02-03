夫婦漫才コンビの宮川大助・花子が３日、大阪・寝屋川市の大阪成田山不動尊で恒例行事の「成田山節分祭」に参加。多発性骨髄腫で闘病中の花子は１５日から２週間の予定で再入院することを明かした。スタッフらに抱きかかえられてやぐらの上に移動すると、車いすから立ち上がり、元気に落花生をまいた花子。“共演”したＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン・郄石あかりを差し置いて（？）ファンから「かわいい！