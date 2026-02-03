3月に開催されるWBCを前に、巨人の増田大輝内野手と中山礼都外野手が3日、侍ジャパンのサポートメンバーに選出された。増田大は今月22日、23日にソフトバンクと戦う「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026宮崎」、中山はソフトバンク戦に加えて28日に中日と戦う「ラグザス侍ジャパンリーズ2026名古屋」にも同行する。キャンプは2軍スタートとなっている増田大は「率直な気持ちはうれしいですし、少しでもサポートできるようにやって