ＪＲ山手線や常磐線などで長時間の運転見合わせにつながるトラブルが相次いだことを受け、国土交通省は３日、ＪＲ東日本の渡利千春副社長を同省に呼び、原因究明と再発防止策の検討を指示した。ＪＲ東では１月１６日に工事の作業ミスで山手線や京浜東北線で最大約８時間、同３０日には上野駅の架線断線の影響で常磐線の品川―土浦間などで最大約７時間運転を見合わせた。今月２日には京葉線八丁堀駅構内のエスカレーターから発