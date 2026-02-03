ゲーム大手コーエーテクモホールディングス（ＨＤ）の鯉沼久史社長が２月２日、読売新聞のインタビューに応じた。「世界のゲーム企業トップ１０」という長期目標の達成に向け、海外戦略を強化する考えを示した。――２月６日発売のアクションＲＰＧ「仁王３」は、どういう位置づけのタイトルか。コーエーとテクモが経営統合して最初に作られた、象徴的なシリーズだ。２作目までの世界累計販売は８５０万本を達成しており、非