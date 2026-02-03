ラグビー日本代表は３日、都内で会見を開き、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）、永友洋司チームディレクターが登壇した。来年行われるＷ杯の日程がこの日の早朝に発表。１次リーグＥ組に属する世界１２位の日本は、１０月３日に世界１９位のサモア、同９日に世界５位のフランス、同１５日に世界１６位の米国と対戦することが決まった。ジョーンズＨＣは「詳細がわかったので、これらのゲームに向かってどう準備して