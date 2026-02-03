ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペア日本代表の三浦璃来選手、木原龍一選手が現地時間2日、会場で初練習を公開しました。まずはミラノのリンクで自撮りの写真撮影をした2人。スケーティング練習後、ショートの曲の最後の方をかけ2回滑りました。その後、それぞれでジャンプ練習をし、投げ技の練習はしませんでした。昨年末の全日本では、左肩脱臼のケガかあった三浦選手。「ケガしてから人生で一番肩が強い」と話すほど