【モデルプレス＝2026/02/03】NEWSの小山慶一郎が2月1日、自身のInstagramを更新。散歩中のショットを投稿した。【写真】妻はAAAメンバー 41歳STARTOイケメン「デート感すごい」表参道降臨ショット◆小山慶一郎、表参道散歩中ショット公開小山は「今日はお散歩」とつづり、表参道の街並みの中を歩くプライベートショットを公開。パーカーのフードを被り、大きめのサングラスをつけた姿を披露した。また「明日から2日間ぶち上がりま