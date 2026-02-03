【モデルプレス＝2026/02/03】女優の木村文乃が2月2日、自身のInstagramを更新。子どものために作った手料理を公開した。【写真】1児の母・38歳女優「小さくて可愛い」子供が手作りプレートを食べようとする姿◆木村文乃、子ども写り込み食事ショット公開木村は「土曜日のごはんでした」「チビうさごはん」とつづり、子どもの食事ショットを公開。ふりかけご飯、鮭、トマトなどののった子ども用のプレートと、そのプレートに手を伸