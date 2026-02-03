Netflix『白と黒のスプーン〜料理階級戦争』シーズン2で一躍有名になったイム・ソングンシェフの新レストラン開業の“頓挫説”は、事実ではないことが確認された。2月3日、イム・ソングンの関係者は「レストランの開業中止説は事実無根だ」として、「3月開店を目標に、順調に準備を進めている」と明らかにした。【写真】イム・ソングン、反社のようなイレズミが全身に？噂の発端となった売看板については、「レストランとは無関係