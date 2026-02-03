メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市にある病院に勤務する医師が、インフルエンザのワクチンを自宅に持ち帰り家族に接種したとして、懲戒処分を受けました。 停職1カ月の懲戒処分を受けたのは、名東区にある国立病院機構 東名古屋病院の50代の女性医師です。 国立病院機構東海北陸グループによりますと、女性医師は去年10月、職員向けのワクチン接種期間中に、廃棄すべき使用済みの容器に残っていたワクチンと