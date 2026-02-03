メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市昭和区で2日、バス停にいた女性が車にはねられ大けがをしたひき逃げ事件で、50歳の女が逮捕されました。 警察によりますと、2日午前10時ごろ昭和区川名本町で、バス停にいた無職の女性（59）が車にはねられ、右足を骨折するなどの大けがをしました。 車が現場から逃走したため警察はひき逃げ事件として捜査し、自称自営業の野嶋るみ子容疑者（50）を、危険運転致傷などの疑いで逮