メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市で、「天下の奇祭」と呼ばれ男たちが激しく体をぶつけ合う祭り、「ヤーヤ祭り」が行なわれています。 「ヤーヤ祭り」は江戸時代から尾鷲神社に伝わる祭りです。 「ヤーヤ」は武将による合戦の前口上「ヤーヤー我こそは」が由来とされています。 2日は午後7時ごろから、地区ごとに分かれた白装束の男たちが、「チョーサじゃ」という掛け