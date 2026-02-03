マックスバリュ関東は1月30日、「マックスバリュエクスプレス相模大野店」をオープンした。今回の新店は神奈川県で3店舗目。全店で31店舗目の出店となる。小田急線相模大野駅から徒歩4分の好立地に位置しており、周辺にはマンションや住宅街が広がっている。商圏人口は500m圏内の1次商圏に6,308世帯、1km圏内の2次商圏に2万2,817世帯。同店は伊勢丹相模原店の跡地に竣工した複合型施設「ONO Cross(オーノクロス)」の1階に出店して