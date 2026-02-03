【RMZ-020 ザバット】 予約開始：2月予定 タカラトミーのハイターゲット向けレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-020 ザバット」を2月に予約開始することを発表した。 本製品は、アニメ「ゾイド -ZOIDS-」シリーズより「RMZ-020 ザバット」を、同社の「超可動」「組み立てやすさ」「コレクション性」を高めた1/100スケールのアクションプラモデ