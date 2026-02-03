23年ぶりに再会した初恋の相手は、殺人事件の容疑者だった――。竹内涼真さん主演のヒューマンラブミステリードラマ『再会〜Silent Truth〜 』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第4話が2月3日に放送される。【写真】ほほえむ万季子竹内さんが演じるのは、23年ぶりに《初恋の相手》と再会する刑事・飛奈淳一。淳一は小学６年生の時、仲が良かった同級生３人と共に、《ある事件で使用された拳銃》を小学校の桜の木の下に埋め