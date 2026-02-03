ライター兼編集者の穴澤賢さんは、愛犬「富士丸」とともに山へ移住する計画を進めていました。しかし、いよいよ土地を契約する段になって富士丸が急死してしまい……。※本稿は、穴澤賢さんの著書『犬のために山へ移住する: 200万円の小屋からはじまる、不便でも幸せな暮らし』の一部を再編集したものです。【写真】仔犬の頃の大吉* * * * * * *富士丸が急死して……2009年10月1日に富士丸が急死して、私は奈落の底に急降下し、見