2020年6月に脳内出血を発症し、現在療養中の俳優・清原翔さんは2月2日に自身のInstagramを更新。33歳の誕生日を迎えた近影ショットを披露しました。【写真】清原翔の33歳の近影ショット「キヨたんの周りは幸せでいっぱいだね」清原さんは「昨日みんなが祝ってくれた！」とつづり、1枚の写真を投稿。33歳の誕生日を迎え、友人たちから祝福を受けたことを明かしています。リラックスした雰囲気の中で友人たちに囲まれた清原さんは、