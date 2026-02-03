Snow Manの佐久間大介さんは2月2日、自身のInstagramを更新。主演映画の完成披露試写会でのオフショットなどを公開し、佐久間さんのスタイルや小顔ぶりに注目が集まりました。【写真】佐久間大介の圧巻スタイル白スーツ姿「カッコよすぎて泣けてくる」佐久間さんは「完成披露試写会にスペシャルズの５人と内田監督で登壇してきました」などとつづり、4枚の写真を投稿。佐久間さんが主演を務める映画『スペシャルズ』の出演者たちと