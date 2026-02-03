三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。自然豊かな地域で練習に励む度会町チームは、選手・監督が同じ陸上クラブに所属しています。今年のチームの特徴は4人のフレッシュな選手たちがチームを盛り上げ、タスキをゴールまでつなぎます。1区を走るのは初出場の東出選手。今年は親子3人で出場します。1区にエントリーしている東出杏心選手が「なるべく上位でタスキ