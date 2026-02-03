異業種協業の特別なプラドとは 「CORDE by（コーデバイ）」が手掛けるリノベーションカー「LAND CRUISER PRADO “NEWSCAPE”」が注目されています。これは150系プラドの中古車をベースに、アウトドアブランド「THE NORTH FACE」やバイオベンチャー「Spiber」と連携して開発されました。【画像】超カッコいい！ これが「黒“プラド”」です！ 画像で見る（78枚）（30枚以上）トヨタ・コニック・プロが展開する「CORDE by」は、