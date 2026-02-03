TBSホールディングス傘下の海外戦略スタジオであるTHE SEVENが、韓国のVFXスタジオM83とVFX戦略的パートナーシップ契約を締結した。 参考：山田裕貴主演で『ちるらん 新撰組鎮魂歌』実写ドラマ化「“令和の新撰組”が創り上げられた」 THE SEVENは、Netflixシリーズ『幽☆遊☆白書』や『今際の国のアリス』（シーズン3制作協力）などのプロデュースを手がけるスタジオ。『幽☆遊☆白