Image: JBL 楽器演奏やサンプリングをしたい人に朗報。JBLから、AIで楽曲を自動分解できるめちゃ有能スピーカーが登場しました。AIでステムを自動的に抽出できるスピーカー今回JBLから発表されたのは、「BandBox Solo」と「BandBox Trio」の2モデル。この2モデルの特長は、ミックスされた楽曲からドラムやギター、ボーカルといったステムを自動的に抽出できること。つまり、楽曲から特定のパ