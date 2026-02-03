百年構想リーグ開幕３日前に“待ちに待ったニュース”が飛び込んできた。2026年２月３日、J１百年構想リーグを戦うFC東京がキャプテンと副キャプテンが決定したと発表したのだ。キャプテンはDFの室屋成。「やるからには、しっかりとした責任も伴う」という彼は「プレーはもちろんですが、ピッチ外のところでもチームをまとめるために何ができるかということを常に考えながら行動していきたいと思っています」と抱負を述べつつ