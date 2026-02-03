静岡県内の私立高校の入学試験が2月3日にスタートし、本格的な高校受験シーズンに突入しました。 3日朝、静岡市葵区の常葉大学附属橘高校には、寒空の下、続々と受験生が集まり、マフラーや手袋を身に着け防寒対策を徹底して試験に臨みました。 受験生たちは試験官の指示に従って鉛筆や消しゴムを用意し、緊張した様子で試験開始の合図を待っていました。 県私学協会によりますと、2025年度、40の私立高校で