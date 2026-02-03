中区の商業施設で、女性のスカート内にカメラを差し入れ撮影しようとした罪などに問われている元教師の男に、懲役１年執行猶予３年の判決が言い渡されました。 元広島市立の小学校教師の被告（２７）は、中区の商業施設で１０代女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ下半身を撮影しようとした罪などに問われています。 これまでの裁判で検察は「勤務先の学校でも犯行に及んだ」などと指摘し、懲役１年を