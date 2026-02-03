2月8日に投開票が行われる衆議院選挙で、3日から広島駅南口でも期日前投票が始まりました。期日前投票所が設置されたのは、広島駅南口の地下広場です。広島市の有権者が対象で、「入場券」がなくても本人確認ができれば投票できます。広島市では、2日までに約3万1000人が投票を済ませたということです。■投票した人（80代）「ちょうど広島駅の方まで来ることがあったので便利がいいです。」■投票した人（70代）「親を介護してい