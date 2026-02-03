北朝鮮の金正恩総書記が、農村振興政策の誤りを認め、反省の弁を述べた。北朝鮮メディアによると、金正恩総書記は2日、平安北道で操業を始めた畜産施設を視察し、演説した。この中で金総書記は、半世紀以上続けてきた従来の農村振興政策について「農村が疲弊した状態を脱せなかった」と指摘し、支援が散発的だったとして、政策の誤りを認めた。また、「農村建設で言葉の勉強だけをしてきたと言っても過言ではない」と述べ、効果的