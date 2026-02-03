日本野球機構とNPBエンタープライズは3日、22日と23日の「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026宮崎（vsソフトバンク）」、27日と28日の「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026名古屋（vs中日）などに、出場するサポートメンバーを発表した。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦1月26日に29人のWBCメンバー発表の際、井端弘和監督は「一応名古屋では集合して欲しい」とお願いしている