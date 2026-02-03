元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でモデルとしても活動する希空（のあ）が、自撮りショットを公開した。希空は３日までに、自身のインスタグラムを更新。「最近全然メイクしてない」と記すと、すっぴんとみられる自身のアップショットを載せた。この投稿にネット上では「すっぴん？？薄いときの顔がどタイプすぎて」などの声が寄せられている。