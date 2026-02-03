ロッテのドラフト１位右腕・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝が３日、宮崎・都城の１軍キャンプでブルペンデビュー。サブロー監督（４９）ら首脳陣やファンが見守る中、立ったブルペン捕手を相手に直球ばかり１５球を投げて、大器の片りんをのぞかせた。投球後は「ずっと（ブルペンで）投げたかったので、楽しく投げ終われたので良かったです。感覚を確かめるために投げたのはあります。今日は７割くらい（の力感）で投げまし