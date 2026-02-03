NECパーソナルコンピュータ（NECPC）は2月3日、Androidタブレット「LAVIE Tab」シリーズ新製品として、11.1型のフラッグシップ機「LAVIE Tab EX」（TX117/LAS）と、ペン・キーボードを同梱した「LAVIE Tab T12N」（T1275／LAS）を発表した。いずれも2月12日に発売する。価格はオープンで、店頭予想価格はLAVIE Tab EXが約90,000円前後、LAVIE Tab T12Nが約66,000円前後の見込み。大学生が授業などでPCとタブレット、スマートフォン