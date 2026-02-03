巨人の増田大輝内野手と中山礼都外野手が３日、侍ジャパンのサポートメンバーに選出された。増田大は２２日、２３日の「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎」（対ソフトバンク）、中山は宮崎に加えて２７、２８日の「ラグザス侍ジャパンリーズ２０２６名古屋」（対中日）にも同行する。中山は昨季、自己最多１０３試合に出場し、打率２割６分５厘、７本塁打、３２打点とブレイク。巨人野手陣の次代を担う存在として期待さ