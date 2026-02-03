2月8日は衆議院議員選挙の投票日です。鹿児島市立病院ではきょう3日、入院患者を対象にした不在者投票が始まりました。 病院での不在者投票は入院などで投票日に投票所へ行けない有権者を対象に行われていて、3日あさは市立病院の会議室に開設された投票所で入院患者が一票を投じていました。 鹿児島市立病院では入院患者のうち368人が対象となり、そのうち60人が投票を希望しています。おととし10月に行われた衆院選の31人と比