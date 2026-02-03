奄美市できのう2日、酒気帯び運転の疑いで県職員の男が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは奄美市名瀬柳町の県職員、満岡哲也容疑者（64）です。 奄美警察署によりますと満岡容疑者はきのう午後4時ごろ、自宅近くの市道で酒気を帯びた状態で軽ワゴン車を運転した疑いが持たれています。 満岡容疑者は現場で対向車に接触する事故を起こし、駆け付けた警察官が調べたところ基準値を超えるアルコ&#