ファジアーノ岡山 サッカー・J1のファジアーノ岡山とサンフレッチェ広島が中国地方の覇権を懸けて争う2月14日の「中国ダービー」、その戦いをさらに盛り上げようと岡山・広島両県の知事が火花を散らします！ 両県知事が対決するのは、ファジが敵地(エディオンピースウイング広島）に乗り込む、「百年構想リーグ」広島戦のハーフタイムです。 岡山県の伊原木隆太知