2025年の映画興行は、アニメの劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』や映画『チェンソーマン レゼ篇』、実写の『国宝』といった作品などに恵まれ、国内外でわれわれの予想を遥かに超えた結果となりました。驚いたのは、SNSで自然と評判が広がっていき、大ヒットに繋がったということです。SNSの影響力の大きさを肌で実感しました。 10月にはグループの企業理念体系を刷新しました。創業者・小林一三が遺