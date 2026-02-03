関東から九州にかけては11月中旬頃からまとまった雨が降っておらず、降水量が極端に少ない状態が続き、空気が乾燥しています。記録的な少雨となった昨年令和7年は、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国で相次いで発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。関東から九州にかけて極端な少雨続く林野火災など注意関東から九州にかけては11月中旬頃からまとまった雨が降っておらず、降水量が極端に少ない状態が続き、