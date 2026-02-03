この先2週間は、6日(金)〜7日(土)頃に前線や低気圧の影響で、関東などは雪の可能性があります。8日(日)〜9日(月)は一時的に強い冬型で、日本海側を中心に大雪の恐れがあります。10日(火)以降は高気圧に覆われ、晴れる所が多くなるでしょう。7日頃は関東で雪に注意8日〜9日は日本海側で大雪警戒1週目は、6日(金)〜7日(土)にかけて急発達する低気圧が通過する北日本では、荒れた天気となり、暴風雪や高波に注意が必要です。東日本