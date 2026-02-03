不登校の児童・生徒たちの学びを支援するため、新たなフリースクールがJR長野駅前にオープンし2日、開所式が行われました。フリースクールの開所式には、施設を開いた長野日大ラボの代表で、長野日大学園の添谷芳久理事長など関係者が参加しました。フリースクールとは、不登校の児童・生徒に対し、学習支援や教育相談などの活動を行っている施設で、県内にはおよそ110か所あると言われ