受験の方式が大きく変わったことしの公立高校受験で2回実施される入学試験のうち、前期入試のB日程が3日、行われています。これまでに交通障害などによるトラブルは報告されていないということです。県内の公立高校入試はことしから「前期」と「後期」の2回に分けて行われます。このうち「前期」は面接や作文などが受験科目になる”特色入試”でA日程とB日程で行われ、3日は県内の合わせて11校でB日程の試験が行われました。県立山