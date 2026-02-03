2児の母でタレントの安田美沙子（43）が3日、自身のインスタグラムを更新。「フライング恵方巻き」とつづり、“手作りの恵方巻ディナー”を披露した。【写真】「お料理美味しそう」恵方巻を洗練された盛り付けで披露した安田美沙子安田は「節分」と題して、鬼のお面が食卓に置かれた節分の雰囲気ただよう夕食の様子をアップ。「今日は夜遅くまでお仕事なので、昨夜フライング豆まきと、フライング恵方巻き私とパパ（鬼のイラ