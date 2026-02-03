ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）は3日、ドラフト2位・稲川竜汰投手（21＝九州共立大）と同3位・鈴木豪太投手（22＝大商大）の宮崎キャンプ初ブルペンを見守った。B組所属の2人だが、同じくB組の育成3位・大矢琉晟投手（22＝中京大）とともに「初舞台」はA組ブルペンを用意された。稲川、鈴木はともに約30球。指揮官は稲川について「体つきもいいし、真っすぐの出力も出てましたね。上から投げ下ろすタイプで」と感想を語り