将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第3局が2月3日、東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で行われている。注目の一戦は、永瀬九段の先手で雁木模様の出だしとなった。【映像】オシャレ！藤井王将が選んだ“美”和菓子5連覇を目指す藤井王将に、初の王将奪取を狙う永瀬九段が挑む注目のシリーズ。1勝1敗で迎えた第3局