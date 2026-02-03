元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）が2日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。一目置く俳優について語った。共に出演した元放送作家の鈴木おさむ氏から「宮迫さんが今まで、舞台とドラマ全部合わせて、1番凄いと思った役者さんって誰ですか？」と聞かれる場面が。「難しいですけど、いろんな方いらっしゃいますけど、田村正和さんと『美しい人』というドラマでご一緒させていただいたときに