井村屋は、「あずきバー」シリーズから、新たな商品として『あずきバー 練乳ソース入り』を16日より発売する。【写真】夏の定番！50周年を迎えた『北海道あずきバー』「あずきバー」は、2023年に発売50周年を迎えた。同年には50周年を記念して『白あずきバー』『あずきバー 復刻版』など話題性のある商品を展開。また近年、さまざまな食品ジャンルにおいて、定番シリーズの限定商品が販売されている。認知度の高いロングセラー