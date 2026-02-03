養命酒の製造・販売を手がける養命酒製造が株式の非公開化を検討していることに絡み、漢方薬大手のツムラが「薬用養命酒」など主力事業の買収を検討していることが3日、分かった。養命酒製造は昨年12月、東京証券取引所プライム市場での上場を取りやめ、株式の非公開化を検討していると明らかにした。ツムラは3日、非公開化を巡る事業買収について「検討を行っていることは事実」とのコメントを発表した。「現時点で決定した事