モデルでタレント、実業家のマギー（33）が3日、自身のインスタグラムを更新。お気に入りの飲食店を明かした。マギーは「ドバイで本格的な日本食が食べたくなったらここ」と書き出し、ミニ丈のドレス姿でイスに腰掛ける姿をアップ。「素敵な鮨カウンターもあります週に3回はいきました」と明かした。そして「私の好きな作家さんのアートも入り口にありました」と打ち明け、「内装も素敵で、ランチもやってるそうなので是