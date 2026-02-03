東京ドームがホームページを更新しました。【映像】商品価格改定のお知らせ（東京ドームのホームページ）「東京ドーム内グルメ 商品価格改定のお知らせ 昨今の諸経費高騰の影響により、 東京ドーム場内における一部フード＆ドリンクの価格を改定いたします。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。＜価格改定日＞2026年3月より ＜主な価格改定商品＞生ビール 1000円 ハイボール 850円 ※価格は全て税込みです」（『ABEMA