【kindleセール：機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ】 開催中 「機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ」 【拡大画像へ】 Amazonのkindleストアで、著作・富野由悠季氏、イラスト・美樹本晴彦氏によるライトノベル「機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ」全3巻がセール価格で販売されている。 上巻が110円、中巻と下巻が各347円となっており、3巻で804円で手に入る。「機動戦士ガ