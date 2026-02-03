デンソーが朝高後に下げに転じた。同社は３日、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。最終利益予想は従来の見通しから７７０億円減額して４２００億円（前期比０．２％増）に引き下げており、嫌気された。米国の関税や部材費の高騰の影響を含む第３四半期までの実績や、第４四半期（１～３月）の為替前提を踏まえ、業績予想を修正した。１～３月